Уход зарубежных брендов повлиял на инфляцию в Волгоградской области









Годовая инфляция в Волгоградской области в октябре замедлилась до 11,5% после 12,1% в сентябре. Такая динамика сохраняется уже шесть месяцев подряд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитический доклад волгоградского отделения Банка России. Инфляция в области по-прежнему ниже, чем по Южному федеральному округу (12,1%) и по России в целом (12,6%). Причина - высокая самообеспеченность региона тепличной продукцией, а овощи и фрукты всегда вносят значительный вклад в динамику цен.





- Волгоградская область занимает лидирующие позиции в стране по выращиванию тепличных овощей. Развитие местного производства, которому способствует государственная поддержка и реализуемые на территории инвестиционные проекты, позволяет сдерживать цены на продукцию растениеводства, и, как следствие, замедлять инфляцию, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В октябре снизились годовые темпы прироста цен на сахар и гречневую крупу. На динамику цен повлиял рост производства сахарного песка и увеличение валового сбора урожая гречихи в стране по сравнению с прошлым годом.





Быстрее дорожали в октябре одежда, обувь и бытовая химия. Сказался уход из России ряда зарубежных брендов - наблюдалось снижение предложения и конкуренции в розничной торговле. Кроме того, влияние оказало подорожание сырья (тканей, фурнитуры и химических компонентов), а также перестройка логистических цепочек. Таким образом, повысились темпы прироста цен на одежду и обувь, ускорился рост цен на некоторые категории бытовых и парфюмерно-косметических средств: стиральный порошок, жидкие моющие и чистящие средства, туалетную воду, дезодоранты, гели для душа.





По прогнозу Банка России, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, считают в организации.



