Происшествия

В Волгограде парализовавшее поселок Ангарский утреннее ДТП попало на видео

Происшествия 17.11.2022 10:27
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17.11.2022 10:27


В Волгограде утром 17 ноября на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на все протяжении спального микрорайона образовалась глухая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», момент столкновения скорой помощи и автомобиля «Нива» зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 

Судя по записям, водитель «Нивы» при повороте направо не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, остановившимся на светофоре. В результате ДТП никто не пострадал. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 07-35. Уже через полчаса на улице Ангарской образовалась глухая пробка. По мнению жителей Волгограда, транспортный затор кроме ДТП  был вызван еще и специфической работой светофоров.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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