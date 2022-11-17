



В Волгограде утром 17 ноября на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на все протяжении спального микрорайона образовалась глухая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», момент столкновения скорой помощи и автомобиля «Нива» зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

Судя по записям, водитель «Нивы» при повороте направо не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, остановившимся на светофоре. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 07-35. Уже через полчаса на улице Ангарской образовалась глухая пробка. По мнению жителей Волгограда, транспортный затор кроме ДТП был вызван еще и специфической работой светофоров.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области