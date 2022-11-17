В Дзержинском районе Волгограда утром 17 сентября пробка сковала улицу Ангарскую. Как сообщает ИА «Высота 102», движение в поселке затруднено из-за аварии на пересечении с улице Рокоссовского с участием кареты скорой помощи.

С 8.00 автомобильное движение по улице Ангарской затруднено на всем ее протяжении по направлению в центр города. Осложняется обстановка еще и специфической работой светофора, по словам волгоградских водителей.

– Дело в том, что красный горит для транспортного потока, идущего с Ангарского в сторону центра, полторы минуты. И только 30 секунд дается на то, чтобы машины могли пересечь перекресток. Из-за этого каждое утро на Ангарском огромная пробка от завода «Ахтуба», а в районе АЗС, где на улицу выезжает поток с Продольной, – вообще сумасшедший дом, – сетуют волгоградцы.





По словам волгоградцев, страдают не только люди на личном транспорте.

– Пассажиры трамваев наверняка тоже не рады. Вагоны, курсирующие в Жилгородок, то и дело стоят заблокированные легковушками, – сообщают горожане.

Добавим, что в аварии с участием скорой помощи обошлось без пострадавших. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области. Скриншот: Яндекс.Карты