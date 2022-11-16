В Волгограде задержали троих крушителей автомобилей

В Волгограде задержаны двое 17-летних студентов техникума и их 18-летний приятель по подозрению в серии краж из автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отдел полиции Краснооктябрьского района поступили четыре заявления от владельцев авто, которые сообщили о кражах из машин. Задержанные сознались в содеянном.

Как установили полицейские, в темное время суток задержанные при помощи топора и кирпича разбивали стекла автомобилей, которые были припаркованы у жилых домов, а затем похищали имущество.

Автомагнитолы и колонки подозреваемые планировали сдать в скупку.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Законодательством за подобные преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области