«На месте скорая и пожарные»: в центре Волгограда иномарка вылетела на тротуар

В Центральном районе Волгограда сегодня утром кроссовер Mazda CX5 после столкновения с ВАЗ-2107 вылетел на тротуар. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на пересечении улиц Пражской и Советской. На месте работают оперативные службы.





— В салоне Mazda сработали подушки безопасности. ВАЗ влетел ей в бок. По всей видимости, отечественная легковушка с приличной скоростью неслась по улице Советской, в то время как иномарка пыталась повернуть, — рассказали информагентству очевидцы.





По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на улице Советской в 8.20 15 ноября.

– 21-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь по улице Советской со стороны 7-й Гвардейской, при выезде с второстепенной дороги на пересечение с улицей Пражской не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением 24-летней девушки, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП пострадавших нет.





Фото: читатели ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде фура смяла иномарку с подростками: погиб 17-летний юноша