«Почувствовали запах гари»: в центре Волгограда задымился кабинет поликлиники

В Центральном районе Волгограда задымилось одно из помещений в здании поликлиники № 3, расположенной по улице Советской, 23А. Как стало известно ИА «Высота 102», задымление произошло на втором этаже.

— 13 ноября на втором этаже поликлиники № 3 в кабинете № 2-05а произошло задымление по причине короткого замыкания электропроводки, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Эвакуация не проводилась. Никто не пострадал.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь пояснили, что на место прибыла пожарная команда.

— Сотрудник медучреждения почувствовал запах гари во время обхода. Незамедлительно вызвана пожарная служба, которая оперативно прибыла в поликлинику, — прокомментировали ИА «Высота 102» в облздраве. — Возгорания не было, ущерб отсутствует, пострадавших нет. Учреждение работает в штатном режиме.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в поликлинике № 3 произошло короткое замыкание электропроводки без горения.