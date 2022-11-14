Происшествия

«Почувствовали запах гари»: в центре Волгограда задымился кабинет поликлиники

Происшествия 14.11.2022 12:57
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14.11.2022 12:57


В Центральном районе Волгограда задымилось одно из помещений в здании поликлиники № 3, расположенной по улице Советской, 23А. Как стало известно ИА «Высота 102», задымление произошло на втором этаже. 

— 13 ноября на втором этаже поликлиники № 3 в кабинете № 2-05а произошло задымление по причине короткого замыкания электропроводки, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Эвакуация не проводилась. Никто не пострадал. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь пояснили, что на место прибыла пожарная команда. 

— Сотрудник медучреждения почувствовал запах гари во время обхода. Незамедлительно вызвана пожарная служба, которая оперативно прибыла в поликлинику, — прокомментировали ИА «Высота 102» в облздраве. — Возгорания не было, ущерб отсутствует, пострадавших нет. Учреждение работает в штатном режиме.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в поликлинике № 3 произошло короткое замыкание электропроводки без горения.    

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