УФСБ России по Волгоградской области в ходе ОРМ выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности с драгосодержащим сырьем. Как сообщает ИА «Высота 102», ущерб от незаконного бизнеса составил больше 119 миллионов рублей.

— Директор одного из ООО в Волгограде, организовал скупку у населения отработанных автомобильных катализаторов, содержащих платину, палладий и родий с последующей его первичной переработкой и хранением, — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ по региону. — По материалам УФСБ следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ — незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.





Установлено, что согласно Федерального классифицирующего каталога отходов, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242, сырье, скупаемое, перерабатываемое и хранимое ООО, имеет классификационный код, относящийся к третьему классу опасности.

— При этом предприниматель не предпринял надлежащих мер по получению лицензии в МРУ «Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям», — добавили в областном главке ФСБ.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области