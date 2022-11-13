Экология

В Волгоградском водохранилище нашли обломки 19 барж и дебаркадеров

Экология 13.11.2022 10:54
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13.11.2022 10:54


В Волгоградской области обнаружены 19 бесхозных затопленных судов, а также их части и обломки. Как сообщает ИА «Высота 102», прокуратура требует через суд очистить акваторию и берег от остатков плавсредств. 

— Ворошиловским районным судом Волгограда на ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» возложена обязанность принять меры по очистке Волгоградского водохранилища и реки Волги от выведенных из эксплуатации бесхозяйных плавучих средств, — пояснили информагентству в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

Надзорным ведомством установлено, что в акватории и в границах береги Волги и Волгоградского водохранилища найдены 19 бесхозяйных полузатопленных барж и дебаркадеров. Также в воде обнаружены их части, корпуса и обломки, загрязняющие окружающую среду и оказывающие негативное воздействие на состояние водных экосистем.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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