В Волгоградском водохранилище нашли обломки 19 барж и дебаркадеров

В Волгоградской области обнаружены 19 бесхозных затопленных судов, а также их части и обломки. Как сообщает ИА «Высота 102», прокуратура требует через суд очистить акваторию и берег от остатков плавсредств.

— Ворошиловским районным судом Волгограда на ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» возложена обязанность принять меры по очистке Волгоградского водохранилища и реки Волги от выведенных из эксплуатации бесхозяйных плавучих средств, — пояснили информагентству в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Надзорным ведомством установлено, что в акватории и в границах береги Волги и Волгоградского водохранилища найдены 19 бесхозяйных полузатопленных барж и дебаркадеров. Также в воде обнаружены их части, корпуса и обломки, загрязняющие окружающую среду и оказывающие негативное воздействие на состояние водных экосистем.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»