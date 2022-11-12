Двух жителей Городища наградили за спецоперацию

Фото администрации Городищенского района VK
Спецоперация на Украине 12.11.2022 15:27
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12.11.2022 15:27
Фото администрации Городищенского района VK
Двое жителей рабочего поселка Городище Волгоградской области удостоены наград за проявленный на СВО героизм. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, военнослужащий Сергей Горшенев представлен к награждению медалью «За отвагу» и медалью «За воинскую доблесть 1 степени».
В населённом пункте Большая Криничеватая недалеко от позиций, занимаемых личным составом взвода под командованием командира отделения Сергея, была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника в составе 10 человек. По приказу Сергея, силами личного состава был открыт огонь из стрелкового вооружения по противнику. В ходе стрелкового боя группа противника была уничтожена. Житель Городища является бойцом штурмового отряда «Крым».
Рядовой Игорь Ермилов также награжден медалью «За воинскую доблесть П степени».
Он проходил военную службу в 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Накануне Игорю вручили награду глава Городищенского муниципального района Сергей Будников и военный комиссар Городищенского и Дубовского районов Сергей Хвостов прямо на рабочем месте.
Фото администрации Городищенского района VK
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