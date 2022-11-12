В Волгограде КАМАЗ на переходе снес пожилого мужчину









В Волгограде устанавливают личность мужчины, которого накануне сбил грузовик. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 11 ноября около восьми утра в Дзержинском районе.







КАМАЗ под управлением 37-летнего водителя двигался по ул. Домостроителей в сторону ул. 51-й Гвардейской и при повороте налево наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.





Пострадавшего, которому на вид около 60 лет, госпитализировали.







Фото ГУ МВД по Волгоградской области

