Платежная система от Сбера вернется на Android

Экономика 11.11.2022 14:54
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11.11.2022 14:54
Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на московском форуме Finopolis, сообщает ТАСС.
Царев отметил, что SberPay NFC на смартфонах Android планируют запустить уже в ближайшее время. "В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Когда клиентам еще были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около 2 млн пользователей, – подчеркнул зампред Сбера. – Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится. В SberPay будут доступны карты "Мир", и для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов наряду с Mir Pay и Samsung Pay", - сказал он.
Напомним, что в апреле в связи с решением тех.партнера Сбербанка появились ограничения по использованию карт в электронном кошельке SberPay. Однако возможность расплачиваться онлайн, а также с помощью сервисов "Плати QR" и "Оплата одним взглядом", которые входят в семейство сервисов SberPay, по-прежнему оставалась.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.
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