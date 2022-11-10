Происшествия

Трамваи №5, 10 и 12 изменили маршруты из-за смертельного наезда на волгоградца

Происшествия 10.11.2022 16:40
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10.11.2022 16:40


В Волгограде трамваи №5, 10 и 12 временно курсируют до остановки «Ул. Хорошева», минуя Жилгородок в Дзержинском районе. Как сообщили в мэрии, по усеченному маршруту вагоны будут  ходить до тех пор, пока на 51-й Гвардейской не завершат работу правоохранительные органы. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, около 15.00 под колесами трамвая погиб 10 ноября 20-летний мужчина. В мэрии уточняют, что смертельное происшествие в Жилгородке произошло между остановками «Лицей № 7» и «Жилгородок». На момент приезда медиков мужчина еще был жив, однако, несмотря на усилия врачей, все же скончался.  

– На время разбирательств случившего движение трамваев №5, 10, 12 осуществляется в измененных границах - до остановки «Ул. Хорошева», – сообщают в горадмине со ссылкой на  МУП «Метроэлектротранс». 

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