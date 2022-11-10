Экономика

97% оборудования Сбербанка готово работать с новыми 100-рублевым купюрами

Экономика 10.11.2022 15:36
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10.11.2022 15:36


Об это сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова. На форуме Finopolis, который в эти дни проходит в Москве, зампред Сбера поделился с журналистами о работе по перенастройке оборудования банка. 

-Оборудование перестроено, завершается работа. Мы не видим никаких проблем по тем срокам, которые утверждены ЦБ. Не менее 97% всей нашей инфраструктуры будет готово к работе со "сторублевками", и мы не видим никаких проблем, чтобы принимать и выдавать эти деньги через устройства самообслуживания, - отметил Кузнецов.

Напомним, что еще 30 июня Банк России презентовал обновленную сторублевую купюру, которая по защите сопоставима с пятью евро. 

Также топ-менеджер Сбера рассказал, что в банке сейчас не фиксируется увеличение количества фальшивых купюр в банкоматах. Он отметил, что внедрение инструментов фрод-мониторинга позволило выстроить эффективное взаимодействие с органами власти и группами быстрого реагирования.

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