В Волгограде следователями Тракторозаводского района возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп волгоградца обнаружили 8 ноября в квартире одного из домов на улице Батова.

На сегодня следователям удалось установить, что преступление было совершено днем 29 октября. В субботний день к убитому мужчине пришел 31-летний знакомый, который потребовал вернуть ему долг.

– Подозреваемый стал требовать от потерпевшего возврата денежных средств в размере 10 тысяч рублей. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний гость, схватив нож, нанес потерпевшему несколько ударов в спину, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Указанные повреждения стали для местного жителя смертельными, он скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, забрав из квартиры орудие преступления.

Как стало известно ИА «Высота 102», убитый приятелем мужчина арендовал квартиру, в которой произошло преступление. Труп на 11-й день после расправы обнаружили владельцы жилища совместно с родным братом убитого и вызвали на место правоохранительные органы.

– В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, – сообщает официальный представитель СУ СКР.