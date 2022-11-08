В Волгоградской области 8 ноября в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине командире роты спецназа Рашиде Салаватове открыли мемориальную доску. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Чернышковского района, откуда родом военнослужащий.

– В хуторе Алешкине Чернышковского района открыли мемориальную доску в память о гвардии старшем лейтенанте, командире группы роты Рашиде Салаватове, – сообщили в местной администрации. – Рашид Абдулбасирович погиб, выполняя воинский долг, в марте текущего года.