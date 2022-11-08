Спецоперация на Украине

Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской области

Спецоперация на Украине 08.11.2022 14:12
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08.11.2022 14:12


В Волгоградской области 8 ноября в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине командире роты спецназа Рашиде Салаватове  открыли мемориальную доску. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Чернышковского района, откуда родом военнослужащий. 

– В хуторе Алешкине Чернышковского района открыли мемориальную доску в память о гвардии старшем лейтенанте, командире группы роты Рашиде Салаватове, – сообщили в местной администрации. – Рашид Абдулбасирович погиб, выполняя воинский долг, в марте текущего года.   

Гвардии старший лейтенант Салаватов с детства мечтал о военной службе. Учился в школе Чернышковского района, затем проходил обучение в лицее «Лидер», окончил Волгоградский государственный аграрный университет. После срочной службы в спецназе отправился на службу по контракту. 

У Рашида Салаватова остались жена и дети.  

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