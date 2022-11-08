Происшествия

В Волгограде водитель-нарушитель снес мужчину на пешеходном переходе и скрылся

Происшествия 08.11.2022 10:16
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08.11.2022 10:16



Полиция разыскивает в Волгограде водителя автомобиля «ВАЗ-21093», который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на улице Электролесовская в Советском районе.
Личность виновника аварии устанавливается. Известно, что он следовал в сторону улицы Даугавская, проехал на красный сигнал светофора и сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшего увезли в больницу с травмами и ушибами. Водитель скрылся.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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