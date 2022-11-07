ВТЗ организовал открытый турнир по волейболу имени С.Т. Папина

Актуально 07.11.2022 11:28
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07.11.2022 11:28
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), провел первый открытый турнир ВТЗ по волейболу имени бывшего вице-президента ТМК Сергея Тимофеевича Папина. В первенстве приняли участие девять команд, в том числе от администрации Волгоградской области, Волжского политехнического института и Волжского политехнического техникума, а также шесть команд от структурных подразделений ВТЗ.
Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Участников приветствовали первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Александр Дорждеев, Глава городского округа – г. Волжский Игорь Воронин, вице-президент, член Совета директоров ТМК Андрей Каплунов и управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. Одна из задач турнира — сохранение памяти о Сергее Тимофеевиче Папине, который внес неоценимый вклад в развитие компании и регионов присутствия.
Команды играли по правилам классического волейбола. Только каждая партия проводилась не до 25, а до 15 очков. В итоге победила команда администрации Волгоградской области, «серебро» у трубопрокатного цеха №1, «бронзу» завоевали работники трубопрокатного цеха №2 ВТЗ. Занявшие призовые места волейболисты получили почетные грамоты, кубки, медали и подарочные сертификаты. В перерывах между матчами выступали творческие и спортивные коллективы Волжского и Волгограда.
– Под руководством Сергея Тимофеевича Папина реализовывались значимые социальные проекты и программы по поддержке и развитию профессионального и массового спорта, в том числе в Волгоградской области. Турнир будет содействовать популяризации здорового образа жизни, формированию активной жизненной позиции, укреплению дружеских и спортивных связей среди организаций региона. Соревнования будут проводиться ежегодно, и мы уверены, число участников будет расти, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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