Общество

В центре Волгограда под путепроводом на 2 ночи ограничат движение

Общество 04.04.2025 11:33
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04.04.2025 11:33


В Волгограде 4 и 5 апреля будут введены ограничения на движение транспортных средств под путепроводом, расположенном на границе улиц Хиросимы и 7-й гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, это связано с проведением плановых работ на дорожном объекте. 
Ограничения вводятся  по направлению движения в сторону пр. им. Ленина с 21.00 4 апреля до 5.00 5 апреля; по направлению движения в сторону ул. Рокоссовского с 21.00 5 апреля до 5.00 6 апреля.
Автобусы №№ 4, 35 и 98 вечером 4 апреля объедут место проведения работ по улицам Хиросимы, Пархоменко и Комсомольской. В вечерние часы 5 апреля общественный транспорт при движении в сторону ул. Рокоссовского проследует по указанным выше улицам в обратном направлении. Водители частного транспорта могут выбрать объезд по улицам Пархоменко, Комсомольской, Кубинской, Рокоссовского и пр. им. Ленина.

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