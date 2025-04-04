Происшествия

Ревнивец вонзил нож в лицо волгоградцу

Происшествия 04.04.2025 15:15
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04.04.2025 15:15


В Дзержинском районе Волгограда 33-летний мужчина получил удар ножом в лицо на почве ревности. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, после этого пострадавший обратился за помощью к наряду Росгвардии, который патрулировал улицы. 

По уточненной информации полицейских, преступление было совершено накануне вечером. 

– Установлено, что мужчина распивал спиртное в компании со своим знакомым. Между ними возникла ссора на почве ревности к женщине. В результате 44-летний товарищ потерпевшего взял в руки нож и нанес ему удар в область челюсти, – сообщили в пресс-службе главка полиции. –Фигурант задержан и доставлен в подразделение полиции.

Вопрос о том, по какой статье будет возбуждено уголовное дело, решится после того, как эксперты установят степень тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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