Ревнивец вонзил нож в лицо волгоградцу





В Дзержинском районе Волгограда 33-летний мужчина получил удар ножом в лицо на почве ревности. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, после этого пострадавший обратился за помощью к наряду Росгвардии, который патрулировал улицы.

По уточненной информации полицейских, преступление было совершено накануне вечером.

– Установлено, что мужчина распивал спиртное в компании со своим знакомым. Между ними возникла ссора на почве ревности к женщине. В результате 44-летний товарищ потерпевшего взял в руки нож и нанес ему удар в область челюсти, – сообщили в пресс-службе главка полиции. –Фигурант задержан и доставлен в подразделение полиции.

Вопрос о том, по какой статье будет возбуждено уголовное дело, решится после того, как эксперты установят степень тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области