В Волгограде осуждены участники избиения посетителя кафе «Лагуна»

Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор двум местным жителям, которые после посиделок в кафе «Лагуна» избили мужчину, который также проводил время в этом заведении, передает V102.RU.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, драка произошла год назад - в апреле 2024-го возле одного из многоквартирных домов по ул. Дзержинского.

Судом установлено, что 22-летний житель района и его несовершеннолетний приятель проводили время за употреблением алкоголя в кафе «Лагуна» в Тракторозаводском районе. Когда они вышли на улицу, то между ними и еще одним посетителем кафе произошел конфликт. Волгоградец хотел ретироваться, но подвыпившие приятели догнали его у многоквартирного дома и подсечкой повалили на тротуар. Затем они стали наносить лежащему удары кулаками и ногами. Всего было нанесено не менее 22 ударов, после чего они скрылись.

На суде 22-летний фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме, а его несовершеннолетний приятель согласился с обстоятельствами происшествия, но число ударов поставил под сомнение. Также он отрицал, что удары наносились ногами, хотя это было установлено в ходе предварительного следствия.

Приговором суда 22-летнему обвиняемому назначено 3 года колонии строгого режима, а несовершеннолетнему фигуранту - 2 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Они также должны выплатить потерпевшему в качестве компенсации морального вреда по 200 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.