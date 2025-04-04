Клон Сталинградского тополя высадят в Ставропольском крае

Грозовые выходные ждут жителей Волгоградской области04.04.2025 21:26
В птичьем приюте в Волгограде спасают двух прилипших к смоле ворон04.04.2025 20:55
В Волгограде облысевшие деревья на Аллее Героев искупали в чудо-средстве для роста веток04.04.2025 19:24
На конференции ЮРПА нашла поддержку инициатива волгоградских парламентариев04.04.2025 18:32
Участники XLII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) поддержали инициативу депутатов Волгоградской областной думы, касающуюся необходимости установления конкретных сроков обустройства объектов охотничьей инфраструктуры. По мнению волгоградских парламентариев, это позволит повысить эффективность...