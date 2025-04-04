Сегодня, 4 апреля, Волгоградский областной суд ужесточил приговор главе КХК Роману Шевченко, который летом 2020 года из-за урожая пшеницы устроил стрельбу на поле, а потом сбил на машине гендиректора АО «ДельтаАгро», сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

Апелляционная инстанция согласилась с мнением надзорного ведомства, которое настаивало на ужесточении приговора Шевченко, который в декабре 2024 года был осужден к 2, 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура посчитала этот приговор чрезмерно мягким и обжаловала его.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона, отменив приговор Руднянского районного суда и постановив новый, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - За содеянное мужчине назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

Действия 43-летнего Романа Шевченко апелляционной инстанцией квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а,б,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в связи с выполнением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия). Ранее в покушении на убийство фермер не обвинялся.

Установлено, что разборки из-за урожая пшеницы произошли 8 июля 2020 года. Глава КФХ и депутат сельского совета Лемяшкинского сельского поселения Шевченко приехал на поле, расположенное около села Лемешкино Руднянского района. Ранее сообщалось, что фермер считал, что собирают его урожай.

- Увидев, что на поле идет уборка урожая пшеницы, он подошел к охраннику АО «ДельтаАгро» и ударил ему в лицо кулаком, после чего направил на мужчину ствол карабина марки «Бенелли Argo-E», угрожая убийством. Затем фигурант уголовного дела произвел не менее 3 прицельных выстрелов по кабинам комбайнов, осуществлявших уборку урожая. По счастливой случайности он не попал в комбайнеров, но данными действиями были причинены повреждения технике на сумму более 2 млн рублей. Вернувшись в свой автомобиль марки Volkswagen Amarok, Шевченко начал резкое движение в сторону стоявших неподалеку работников АО «ДельтаАгро», совершив наезд на генерального директора данной организации, - сообщили в прокуратуре.

Вину Шевченко признал частично, пояснив, что считал уборку урожая неправомерной и хотел таким способом ее остановить.

По решению суда в пользу государства конфискованы орудия совершения преступления - автомобиль Volkswagen Amarok и карабин марки «Бенелли Argo-Е». Приговор вступил в законную силу.

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