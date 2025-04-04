В Волгограде подростки закидали камнями новый трамвай

В Волгограде неизвестные подростки сегодня, 4 апреля, закидали камнями новый трамвай «Львенок». Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие попало на видеокамеру, установленную на вагоне.
Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе. Во время следования трамвая в его окна полетели камни. В итоге были разбиты стекла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Информация уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области. К слову, стоимость нового трамвая составляет более 80 миллионов рублей.
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