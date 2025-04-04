Под Волгоградом задержали рыбака, поймавшего шемаю черпаком

В Серафимовичском районе Волгоградской области задержали местного жителя за вылов краснокнижной рыбы черпаком. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, черпак, которым пользовался мужчина, является запретным орудием лова. Его диаметр 120 см., а размер ячеи 20 мм.

Таким орудием рыбак выловил из Дона вблизи хутора Берёзки 4 экземпляра шемаи и столько же язей общим весом 1,3 кг. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается в 13 100 рублей.

В отделе рыбоохраны отметили, что выловленная селянином шемая занесена в Красную книгу Российской Федерации, а также в Красную книгу Волгоградской области. За содеянное рыбаку грозит уголовная ответственность. Проводится проверка.