Без капризов? В магазинах может появиться забракованный ритейлерами картофель

Общество 04.04.2025 13:58
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04.04.2025 13:58
В ФАС РФ придумали, как можно увеличить поставки картофеля в магазины и повысить его ценовую доступность. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, поставщики картофеля пожаловались на то, что торговые сети неохотно берут на реализацию эти овощи надлежащего качества, однако не отвечающим требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке.
В связи с этим ФАС России предложила Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) проработать с входящими в организацию сетями вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю.
По мнению ведомства, это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара.
Между тем, в настоящее время средняя стоимость картофеля в Волгоградской области составляет 68,42 рубля за килограмм. Однако, по наблюдениям волгоградцев, этих овощей за такую цену они в магазинах не видят. Картофель не самого лучшего товарного вида продается по цене не менее 75-80 рублей за килограмм, а отборный стоит больше 100 рублей.
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