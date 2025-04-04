Правительство защитит ветеранов СВО от увольнения





Минтруд и Минздрав разработали новые меры поддержки ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», бойцов защитят от увольнения с гражданской работы, а также закрепят за специальным медицинским куратором.

Положения о дополнительной защите трудовых прав военных содержатся в разработанном правительством законопроекте. По закону, за добровольцами и контрактниками сохраняется рабочее место, пока те несут службу. После увольнения в запас бойцы должны вернуться на своё рабочее место. Однако в настоящее время увольнение в запас, как правило, связано с тяжёлыми увечьями военнослужащего. Какое-то время ветераны проходят реабилитацию, уже не являясь военнослужащими.

При этом, если мужчина не вернулся в течение трёх месяцев на гражданскую работу, его могут оттуда рассчитать. Этот недочёт и планирует исправить Минтруд.

- Запрет на увольнение будет действовать, если в течение трех месяцев ветеран заболел, - уточнили журналистам в ведомстве.

Отдельное направление поддержки бойцов – помощь в трудоустройстве. Специалисты будут предоставлять ветеранам в первоочередном порядке наиболее высокооплачиваемые специальности, а также помогут бесплатно переобучиться.

В свою очередь Минздрав разработал механизм, позволяющий участнику боевых действий выбрать для лечения любую медицинскую организацию – отказать ему учреждение не имеет права. Кроме того, в учреждении за каждым защитником закрепят куратора, который будет помогать взаимодействовать с врачами. В графике последних появится выделенное время, когда они будут принимать лишь бойцов СВО.

Отметим, ранее необходимость расширения мер поддержки ветеранов специальной операции неоднократно подчёркивал президент Владимир Путин.