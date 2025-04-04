Ярость волгоградки в «детсадовском» чатике довела ее до облсуда

В Волгограде перепалка двух родительниц в «детсадовском» чате дошла до областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградка, нарвавшаяся в мессенджере на грубую брань, отсудила у обидчицы 20 тысяч рублей.

– В марте 2024 года Оксана М. направила в групповой чат сообщения, содержащие слова, выраженные в грубой неприличной форме, с использованием оскорбительных слов и выражений, ненормативной лексики в отношении Натальи К., чем унизила её честь и достоинство, – рассказали в объединенной пресс-службе волгоградских судов. – При этом, данные сообщения были доступны для прочтения всем лицам, состоящим в данном чате на момент их направления.

Рассматривая материалы, Волгоградский областной суд отметил, что согласно ч.1 ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления.

– Право на выражение своего мнения не допускает употребление в нем оскорбительных выражений, унижающих защищаемое конституционными нормами достоинство личности каждого, – уточняют в пресс-службе. – Исследовав представленные в материалах дела доказательства, а также позицию сторон, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

Отметим, что ранее Центральный районный суд Волгограда уже разбирался в споре родительниц в детсадовском чате и взыскал по итогу в пользу оскорбленной волгоградки компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Обжаловала в облсуде решение ответчица, однако апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.