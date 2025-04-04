



4 апреля на границе Саратовской и Волгоградской областей произошла массовая авария. Как сообщает ИА «Высота 102», утром два легковых автомобиля загорелись после столкновения с грузовиком на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград».







- В 10:05 вблизи участка дороги у села Белогорское Красноармейского района произошло столкновение трёх транспортных средств: грузового и двух легковых, с последующим возгоранием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

По информации правоохранителей, в аварии есть погибшие. В свою очередь журналисты «Российской газеты» уточняют, что трагедия унесла жизни сразу четверых человек.

Отметим, в настоящее время на месте работает Госавтоинспекция. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото и видео: Подсмотрено. Камышин / t.me