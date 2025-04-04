



Администрация Волгограда утвердила перечень мест, где будет действовать запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения введены на отдельных участках пешеходных зон на территории Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва».

Кроме того, новым постановлением главы города вводятся правила, разрешающие парковку СИМ исключительно в отведённых для этого местах, которые обозначены специальной разметкой, и в количестве не более 10 устройств.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о планах властей усилить регулирование использования электросамокатов. Принятый документ был разработан в развитие поправок в правила благоустройства, утверждённых городской думой в сентябре 2024 года по предложению прокуратуры.