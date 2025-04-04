Эко-пространство «FERMA» приглашает всех на «гарантированную рыбалку»





В связи с введением запрета в Астрахани и Калмыкии на вылов рыбы различных чистиковых пород, всё большее внимание рыбаков со всей России привлекают эко-пространства Волгоградской области.

Крупнейшим из них является эко-пространство «FERMA» в Светлоярском районе, южнее Волгограда.

На площади более 200 гектаров (100 гектаров из них занимает собственный рыболовный пруд) уютно разместились Дом Фермера, собственное фермерское хозяйство с животными, гостевые дома, а также всё, что необходимо для комфортного отдыха в отличной компании.

Недавно в эко-пространстве «FERMA» появилась новая платная услуга «Гарантированная рыбалка». О ней и о многом другом – в специальном репортаже.







* Ферма

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