Эко-пространство «FERMA» приглашает всех на «гарантированную рыбалку»

Общество 04.04.2025 15:21 Реклама
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04.04.2025 15:21 Реклама
В связи с введением запрета в Астрахани и Калмыкии на вылов рыбы различных чистиковых пород, всё большее внимание рыбаков со всей России привлекают эко-пространства Волгоградской области.
Крупнейшим из них является эко-пространство «FERMA» в Светлоярском районе, южнее Волгограда.
На площади более 200 гектаров (100 гектаров из них занимает собственный рыболовный пруд) уютно разместились Дом Фермера, собственное фермерское хозяйство с животными, гостевые дома, а также всё, что необходимо для комфортного отдыха в отличной компании.
Недавно в эко-пространстве «FERMA» появилась новая платная услуга «Гарантированная рыбалка». О ней и о многом другом – в специальном репортаже.
Подробности предложения: https://ferma-vlg.ru/, +7-927-258-67-65
* Ферма
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