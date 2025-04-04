На конференции ЮРПА нашла поддержку инициатива волгоградских парламентариев





Участники XLII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) поддержали инициативу депутатов Волгоградской областной думы, касающуюся необходимости установления конкретных сроков обустройства объектов охотничьей инфраструктуры. По мнению волгоградских парламентариев, это позволит повысить эффективность мероприятий по сохранению природного потенциала и восполнения популяций животного мира, усилить контроль за деятельностью охотпользователей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие обращения будут направлены в Правительство РФ.

Как уточняют в Волгоградской областной думе, на сегодня создание охотничьей инфраструктуры выполняют охотпользователи в рамках федерального закона об охоте. К охотничьей инфраструктуре относятся вольеры, егерские кордоны, питомники диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях, охотничьи базы.

Меж тем, по словам председателя комитета облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, главы Экологического совета Ирины Соловьевой, нормативными правовыми актами до сих пор не определены понятия объектов охотничьей структуры – что считать егерским кордоном или охотничьей базой, а также сроки обустройства данных объектов.

На устранение этого пробела и направлена инициатива волгоградских парламентариев.

– Мы полагаем, что отсутствие указанных требований, и в первую очередь конкретного периода по формированию охотничьей инфраструктуры, не позволяет принимать соответствующие меры к охотпользователям, которые не спешат проводить мероприятия по ее созданию, – прокомментировала Ирина Соловьева. – Между тем данные объекты выполняют важную роль в сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов, а это – одна из ключевых задач в сфере экологической безопасности и экологического благополучия в целом как отдельной национальной цели, обозначенной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Совершенствование федерального законодательства в этом направлении обеспечит прозрачность в работе охотпользователей, повысит их ответственность, позволит привлечь дополнительные инвестиции на развитие охотничьих хозяйств.

Четкое регулирование сроков создания необходимой инфраструктуры, уточнила Ирина Соловьева, повысит эффективность природоохранных мероприятий и предотвратит нерациональное использование угодий.

На конференции ЮРПА представители Волгоградской областной думы также озвучили предложение по корректировке Положения о федеральном государственном охотничьем контроле в части расширения возможностей проведения профилактических мероприятий на территории охотничьих угодий, включая особо охраняемые природные территории.

Указанные поправки будут способствовать развитию этого направления в интересах населения, что особенно важно для сохранения и поддержания охотничьих угодий, биоразнообразия и уникальной фауны региона, – подчеркнула глава профильного комитета.

Фото: Волгоградская областная дума