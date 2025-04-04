



В мае в театре «Царицынская опера» стартует традиционный фестиваль «Оперный альянс» (6+), который в этом году пройдет с 16 мая по 22 июня и будет посвящен величию русской музыкальной культуры, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрителей ожидает насыщенная программа, включающая яркие концерты, популярные репертуарные спектакли с участием приглашенных звезд и, конечно же, премьеру – новый балет «Чиполлино» (6+) К. Хачатуряна, которая станет кульминацией XXI театрального сезона. В этом году фестиваль приобретает особое значение, отдавая дань уважения русской музыкальной школе и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В программе – произведения русских композиторов, отражающие богатство и многогранность отечественной культуры.

Торжественное открытие фестиваля начнётся с величественной оперы А. Бородина «Князь Игорь» (12+), которая составляет одну из основ репертуара русского оперного театра. Основной идеей произведения является тема патриотизма, величия русского народа, его беззаветной преданности Родине, стремления освободить Русь от набегов иноземцев. 16 мая за дирижёрский пульт встанет приглашенный маэстро Ариф Дадашев (Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Ариф Дадашев является приглашенным дирижером Мариинского театра и активно сотрудничает с ведущими театрами и музыкальными коллективами России и зарубежья. В творческом портфолио дирижера – постановки опер, балетов и оперетт, обширная концертная деятельность и участие в крупнейших музыкальных фестивалях.





18 мая в волгоградском театре пройдёт опера Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+). Яркие характеры представлены в необычайно драматичных обстоятельствах, в основу произведения положен исторический эпизод женитьбы царя Ивана Грозного. Великий композитор создал не историческую трагедию, а психологическую социальную драму. За дирижерским пультом в этот вечер лауреат Международной премии имени Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей «От Рождества до Рождества», обладатель Премии Правительства Москвы и стипендии Правительства РФ маэстро Николай Хондзинский. Секрет притягательности личности Николая Хондзинского кроется в гармоничном сочетании высочайшего профессионализма, природной яркости и внутреннего аристократизма. Маэстро – основатель Камерной капеллы «Русская консерватория», художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Псковской филармонии.

Одним из ключевых моментов фестиваля станет масштабный театрализованный проект «Правнуки Победы» (6+), подчеркивающий преемственность поколений и связь с героическим прошлым нашей страны, который пройдёт 25 мая. В концерте примут участие ведущие солисты, оркестр театра «Царицынская опера» и уникальный коллектив Волгоградского детского симфонического оркестра. В программе – песни военной тематики, посвященные событиям и героям Сталинградской битвы, а также произведения Александры Пахмутовой, являющейся наставником и творческой музой детского оркестра. Мероприятие пройдёт в рамках Федерального проекта «Международные культурные центры» Ассоциации Музыкальных Театров России, при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках проекта пройдут творческие лаборатории, круглый стол, мастер-классы, выставки.





Очередной проект театра «Царицынская опера» и Волгоградского детского симфонического оркестра «Русь многогранная» (6+) состоится 8 июня. В программе – музыка великих русских композиторов.

7 июня на сцене «Царицынской оперы» гениальный спектакль П.И. Чайковского «Пиковая дама» (12+) с приглашенным солистом Виталием Серебряковым (Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана). Опера, в которой все элементы слиты в неразрывное вокально-симфоническое целое, поставлена в театре «Царицынская опера» режиссёром Григом Скоморовски в 2019 году. Партия Германа в «Пиковой даме» – одна из наиболее трудных и харизматических ролей вокального и актерского комплекса отечественного оперного репертуара. Приглашённый солист – тенор Виталий Серебряков из Московского музыкального театра «Геликон-опера» позволит почувствовать всю глубину трагедии главного героя и разделит сцену с артистами театра «Царицынская опера». За дирижёрским пультом в этот вечер – лауреат Всероссийского конкурса, лауреат Государственной премии Волгоградской области, главный дирижёр, директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев.

14 июня на сцене волгоградского театра – «Евгений Онегин» (12+) П.И. Чайковского в постановке главного режиссёра Большого театра Беларуси Анны Моторной. Оркестром будет управлять приглашённый дирижёр – Заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат I премии IV Всероссийского конкурса хоровых дирижёров им. С. Эйдинова, IV Всероссийского конкурса дирижёров академических хоров, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета Александр Алексеев. Премьера полномасштабной, блистательной, новаторской оперы состоялась 7 июля 2024 года. Режиссёр-постановщик спектакля предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение.

21 и 22 июня состоится долгожданная премьера нового балета в двух актах «Чиполлино» (6+) К. Хачатуряна. Один из лучших современных балетов для всей семьи станет ярким аккордом закрытия фестиваля «Оперный Альянс» и XXI-го театрального сезона в театре «Царицынская опера». Хореограф-постановщик – главный балетмейстер театра «Царицынская опера», известный зрителям как режиссёр мистического балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы» Артём Паничкин, декорации и костюмы к спектаклю создаст известный театральный художник Николь Кламперт.

– Фестиваль «Оперный альянс» станет квинтэссенцией направлений искусств, составляющих творчество оперных театров мира, – отметил директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. – Переплетение балетного, оперного, драматического и художественных жанров позволит зрителям в полной мере окунуться в перипетии шедевров русской оперной и балетной классики. И, что особенно важно в год 80-летия Победы, укрепить чувство патриотизма, гордости за свою страну и уважение к ее богатейшей истории и культуре, которой наполнена русская музыка всех веков и поколений. Мы надеемся, что каждый зритель, посетивший фестиваль, почувствует эту связь времен и прикоснется к величию русского искусства.

Фото: пресс-служба театра.

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