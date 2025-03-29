«Ротор» 30 марта встретится с «Родиной» на «Волгоград Арене»





«Ротор» завтра, 30 марта, дома сыграет с московской «Родиной» в 26-м туре Первой лиги. Игра на «Волгоград Арене» начнется в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые на данный момент идут на девятом месте с 33 очками в активе. Волгоградский коллектив в прошлом туре проиграл на выезде «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1. После этого поражения прервалась семиматчевая беспроигрышная серия команды Дениса Бояринцева. Кроме того, в этой встрече был удален капитан Алексей Шумских, а Никита Плотников получил желтую карточку. Оба футболиста пропустят поединок с «Родиной» из-за дисквалификации.

При этом снова доступен основной левый защитник Дмитрий Прищепа. 23-летний игрок пропустил выезд на Дальний Восток, так как находился в расположении сборной Беларуси и принял участие в двух товарищеских матчах своей национальной команды против Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0). Прищепа является одним из лидеров «Ротора», поэтому его возвращение своевременно для сине-голубых.

Последний раз волгоградцы побеждали в Первой лиге еще 24 ноября 2024 года - тогда подшефные Бояринцева дома одолели нижнекамский «Нефтехимик» (1:0). После этого сине-голубые четырежды подряд сыграли вничью, пока не уступили в Хабаровске 23 марта. Но даже без выигрышей в 2025 году положение команды в середине таблицы на данный момент является прочным и вполне приемлемым для болельщиков «Ротора».

Отметим, завтра состоится первый матч на «Волгоград Арене» с 3 марта. Напомним, 19 марта комиссия ФНЛ официально разрешила «Ротору» проводить матчи Первой лиги на «Волгоград Арене» по итогам состоявшейся очередной проверки состояния качества поля на стадионе. Ранее, после игры «Ротора» и «Урала» в ФНЛ сочли невозможным проведение здесь следующего матча из-за плохого состояния газона.

В зимнее межсезонье «Родину» возглавил словенский специалист Зоран Зелькович. Отметим, в сезоне 21/22 главным тренером «Родины» являлся Денис Бояринцев, который привел команду к победе во Второй лиге. «Родина» на данный момент находится на 13-м месте с 29 очками. В прошлом туре ближайший соперник «Ротора» разошелся миром со столичным «Торпедо» в гостях (0:0).

Завтрашняя встреча обещает быть интересной. Болельщики сине-голубых заждались возвращения футбола на «Волгоград Арену» и наверняка в большом количестве придут поддержать свою команду, которая постарается одержать долгожданную победу и порадовать преданных поклонников.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев