Волжский обогнал Волгоград в рейтинге качества жизни

Общество 04.04.2025 12:00
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04.04.2025 12:00
Волжский попал в список российских городов с достаточно высоким качеством жизни. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные рейтинга Финансового университета при правительстве РФ по итогам за 1 квартал 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, при этом позиции Волгограда оказались хуже. Аналитики определили его в группу городов, где требуются усилия по повышению качества жизни.
Эксперты назвали следующие слабые места двух крупных городов Волгоградской области. Например, в Волжском отмечены такие проблемные точки, как работа предприятий ЖКХ, отток населения, культура и возможности для самореализации, доступность жилья и экология.
В Волгограде не все в порядке с предприятиями ЖКХ, условиями ведения бизнеса, медициной, экологией, также существует проблема оттока населения.
Городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале 2025 года стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калуга, Тула, Владикавказ, Новороссийск, Владимир.
В списке городов с достаточно высоким качеством жизни, куда вошел Волжский, оказались также Самара, Вологда, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань, Ярославль, Новосибирск, Тамбов, Нижневартовск и другие.
Соседями Волгограда в категории самых отстающих городов стали Астрахань, Архангельск, Барнаул, Нижний Тагил, Чита, Саранск, Смоленск, Якутск и другие.
Напомним, ранее в Минстрое РФ заявили об улучшении позиций Волгограда в рейтинге индекса качества жизни городской среды за 2024 год. В министерстве отметили успехи областного центра в категории крупнейших городов России. Так, Волгоград впервые преодолел показатель в 181 балл, набрав на три пункта больше. При этом Волжский в категории крупных городов все же обогнал областной центр с 224 баллами.
Фото V102.RU (архив)
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