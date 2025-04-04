Полиция опубликовала видео с места жуткого ДТП со сгоревшими автомобилями

Саратовская полиция опубликовала видео с места ДТП на границе с Волгоградской областью, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека. Все они, сообщает ИА «Высота 102», находились в салонах сгоревших транспортных средств.





Напомним, по данным ГУ МВД России по Саратовской области, 4 апреля в 10:05 вблизи село Белогорское произошло столкновение грузового и двух легковых транспортных средств. В результате обе легковушки загорелись. Выбраться из горящих авто ни пассажирам, ни водителям не удалось.

Саратовские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о том, жители каких регионов погибли в ДТП, в главке МВД пока не уточняли.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области