



4 апреля жители и гости Волгограда стали свидетелями обработки деревьев в сквере на Аллее Героев. С раннего утра стволы многолетних растений, прошедших процедуру омоложения путем обрезки, специалисты обрабатывали неизвестным аэрозолем. Как уточнили в мэрии ИА «Высота 102», деревья, лившиеся пышных крон, опрыскали спецпрепаратами.

- МБУ «Волгорадзеленхоз» проводило обработку возрастных деревьев в реконструированной зеленой зоне специальными препаратами, обладающими биологической активностью, которые помогают улучшить рост и развитие растений, усиливают устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, поднимают иммунитет к вредителям и болезням, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда в ответ на запрос информагентства.

Примечательно, что об обработке растений волгоградцев заранее никто не предупреждал, а территория парка не была огорожена. В результате аэрозольное облако накрыло не только растения, но и прохожих. Однако в мэрии успокаивают волгоградцев – препарат опасен лишь для вредителей:

- Агрономы использовали исключительно нетоксичные препараты, безопасные для окружающей среды и здоровья человека.

Напомним, накануне редакция сообщала о завершении работ по реставрации мемориала на братской могиле защитников красного Царицына и Сталинграда. Кроме того, стремительно близятся к окончанию работы по обновлению и самой парковой зоны. Здесь завершается высадка новых кустарников, укладка рулонного газона. Оценить обновлённый имидж сквера в скором времени смогут не только жители города и туристы, но и высокопоставленные делегации стран СНГ, которые прибудут в город на форум «Великое наследие — общее будущее».