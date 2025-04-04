



В Волгограде Дзержинский районный суд конфисковал 13 наручных часов, серьги, браслеты и колье, которые местные житель привез из Стамбула. Напомним, что с подарками, которые, как утверждал волгоградец, предназначались для его друзей и родных, зимой изъяли в него в аэропорту Волгограда.

– 15 января Валерий К., прибывший из Стамбула, при прохождении таможенного контроля переместил через границу Евразийского экономического союза в РФ в багаже и ручной клади без декларирования 13 новых наручных часов и различную бижутерию, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ, – сообщили по итогу рассмотрения материалов в Дзержинском районному суде Волгограда.

Здесь также уточнили, что, согласно пояснениям волгоградца, подарки он вез родственникам через Стамбул из Германии. Однако часы и украшения, общая стоимость которых, по заключению эксперта, составляет 181 655 рублей, близкие мужчины так и не увидят теперь.

– За совершение указанного правонарушения Валерию К. назначено административное наказание в виде конфискации предметов правонарушения. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, – сообщили в суде.