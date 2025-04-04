Общество

В Волгограде за 6,9 млн рублей вернут к жизни «Фонтан Влюблённых» на ул. Мира

Общество 04.04.2025 16:40
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04.04.2025 16:40


В Центральном районе Волгограда отремонтируют «Фонтан Влюблённых». Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии майского туристического ажиотажа власти решили вернуть к жизни гидротехническое сооружение на ул. Мира. Соответствующий контракт 4 апреля опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчику, прошедшему конкурсный отбор, предстоит демонтировать гранитную облицовку чаши, произвести полировку натурального камня и, после восстановления бетонного основания, вернуть его на своё место.

Особое внимание будет уделено насосному оборудованию. Все силовые агрегаты, а также запорная арматура и внутренние трубопроводы должны быть заменены на новые.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 6,9 млн рублей. Подрядчик будет определён в середине апреля. Вернуть гидротехническое сооружение к жизни специалисты должны в течение всего 30 дней.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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