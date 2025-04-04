Собачникам пригрозили штрафами за «минирование» газонов в ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда напомнили о недопустимости выгула животных на газонах, где отдыхают и устраивают пикники горожане. В администрации парка также посоветовали убирать за питомцами, передает V102.RU.

- Для удобства горожан вдоль главных и второстепенных прогулочных зон установлены специальные металлические диспенсеры с биоразлагаемыми пакетами для уборки за домашними питомцами. Атрибуты для уборки бесплатные и пополняются службами парка по мере необходимости, - рассказали в ЦПКиО. - Также напоминаем, что в соответствии с КоАП РФ несоблюдение горожанами требований к содержанию домашних животных в части уборки продуктов жизнедеятельности животного на территориях общего пользования может повлечь административную ответственность, в том числе наложение штрафа до трех тысяч рублей.

Сотрудники парковой службы благоустройства в настоящее время готовят газонное покрытие к сезону отдыха на сведем воздухе. На газонах ЦПКиО помимо пикников также проходят занятия по йоге, детские интерактивы и кино под открытым небом.

Всего службе благоустройства предстоит привести в порядок почти 50 000 квадратных метров травяного покрытия ЦПКиО.

Фото: пресс-службы ЦПКиО