



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 29 марта, дома уступили звенигородской «Звезде» со счетом 29:31 в своем заключительном матче предварительного этапа женской Суперлиги. Несмотря на то, что соперники до очного поединка решили все турнирные вопросы, игра получилась упорной и захватывающей, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 29 марта, дома уступили звенигородской «Звезде» со счетом 29:31 в своем заключительном матче предварительного этапа женской Суперлиги. Несмотря на то, что соперники до очного поединка решили все турнирные вопросы, игра получилась упорной и захватывающей, сообщает V102.RU.

До сегодняшней встречи на «Динамо Арене» обе команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата и зафиксировались на седьмых и восьмых местах в таблице соответственно. Но даже без турнирной мотивации и «Динамо-Синара», и подмосковная «Звезда» показали настрой сыграть на победу. При этом главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев дал возможность проявить себя спортсменкам, которые ранее получали не так много игрового времени, а лидеры атаки - Екатерина Долматова и Софья Васильева даже не вышли на площадку, получив полноценный отдых перед решающим отрезком сезона. До сегодняшней встречи на «Динамо Арене» обе команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата и зафиксировались на седьмых и восьмых местах в таблице соответственно. Но даже без турнирной мотивации и «Динамо-Синара», и подмосковная «Звезда» показали настрой сыграть на победу. При этом главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев дал возможность проявить себя спортсменкам, которые ранее получали не так много игрового времени, а лидеры атаки - Екатерина Долматова и Софья Васильева даже не вышли на площадку, получив полноценный отдых перед решающим отрезком сезона.





Отчетный поединок начался с реализованного семиметрового штрафного броска в исполнении Анастасии Шкитиной. Затем Арина Безбабных удвоила преимущество хозяек. Вскоре дважды подряд отличилась подмосковная гандболистка Марианна Егорова и сравняла счет. На восьмой минуте результативный бросок Станиславы Герасимовой впервые вывел «Звезду» вперед - 4:3. Отчетный поединок начался с реализованного семиметрового штрафного броска в исполнении Анастасии Шкитиной. Затем Арина Безбабных удвоила преимущество хозяек. Вскоре дважды подряд отличилась подмосковная гандболистка Марианна Егорова и сравняла счет. На восьмой минуте результативный бросок Станиславы Герасимовой впервые вывел «Звезду» вперед - 4:3.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Соперники шли буквально «мяч в мяч», практически поочередно перехватывая лидерство в счете. Только в третьей 10-минутке гостьи смогли оторваться на два мяча - два семиметровых подряд реализовала Александра Крылова. В концовке первой половины хозяйкам удалось отыграть отставание. Олеся Черненко в контратаке восстановила паритет. До перерыва соперники еще по разу обменялись точными попаданиями, авторами которых стали Елизавета Дудкина и Валерия Клишина. В итоге тайм завершился боевой ничьей - 14:14. Первый тайм прошел в равной борьбе. Соперники шли буквально «мяч в мяч», практически поочередно перехватывая лидерство в счете. Только в третьей 10-минутке гостьи смогли оторваться на два мяча - два семиметровых подряд реализовала Александра Крылова. В концовке первой половины хозяйкам удалось отыграть отставание. Олеся Черненко в контратаке восстановила паритет. До перерыва соперники еще по разу обменялись точными попаданиями, авторами которых стали Елизавета Дудкина и Валерия Клишина. В итоге тайм завершился боевой ничьей - 14:14.





Старт второй половины противостояния остался за «Звездой». Марианна Егорова забросила дважды подряд, на что точным броском ответила Анастасия Шкитина. Хозяйки затем не реализовали несколько моментов, тогда как соперницы регулярно поражали ворота динамовского коллектива, что позволило им уйти в солидный отрыв на определенном этапе поединка - 20:16. Конечно, такой расклад не устроил Евгения Дмитриева, оперативно взявшего тайм-аут. Старт второй половины противостояния остался за «Звездой». Марианна Егорова забросила дважды подряд, на что точным броском ответила Анастасия Шкитина. Хозяйки затем не реализовали несколько моментов, тогда как соперницы регулярно поражали ворота динамовского коллектива, что позволило им уйти в солидный отрыв на определенном этапе поединка - 20:16. Конечно, такой расклад не устроил Евгения Дмитриева, оперативно взявшего тайм-аут.

После минутного перерыва волгоградки активизировались и прибавили в атаке. Екатерина Скивко, Алина Загороднева, Анастасия Шкитина и София Лыжина отличились по разу и сократили отставание до минимума. И уже главному тренеру «Звезды» Ольге Акопян пришлось взять тайм аут, чтобы встряхнуть своих игроков. До конца матча динамовки находились в роли догоняющих, при этом имея шансы спастись от поражения. Но, к сожалению, в финальном отрезке более хладнокровными оказались подмосковные гандболистки, которые в итоге одержали непростую победу в четвертом очном матче сезона - 31:29. Самой результативной в волгоградском составе стала Анастасия Шкитина - шесть мячей. Пять раз отличилась Арина Безбабных. В стане «Звезды» по пять мячей на счету Марианны Егоровой, Александры Крыловой, Станиславы Герасимовой и Снежанны Вертушковой. После минутного перерыва волгоградки активизировались и прибавили в атаке. Екатерина Скивко, Алина Загороднева, Анастасия Шкитина и София Лыжина отличились по разу и сократили отставание до минимума. И уже главному тренеру «Звезды» Ольге Акопян пришлось взять тайм аут, чтобы встряхнуть своих игроков. До конца матча динамовки находились в роли догоняющих, при этом имея шансы спастись от поражения. Но, к сожалению, в финальном отрезке более хладнокровными оказались подмосковные гандболистки, которые в итоге одержали непростую победу в четвертом очном матче сезона - 31:29. Самой результативной в волгоградском составе стала Анастасия Шкитина - шесть мячей. Пять раз отличилась Арина Безбабных. В стане «Звезды» по пять мячей на счету Марианны Егоровой, Александры Крыловой, Станиславы Герасимовой и Снежанны Вертушковой.





Таким образом, «Динамо-Синара» завершило предварительную часть женской Суперлиги на седьмом месте с 29 очками. Теперь бело-голубые получат достаточно времени для отдыха и полноценной подготовки к старту в плей-офф чемпионата. В четвертьфинале турнира волгоградские гандболистки встретятся с московским ЦСКА. Первый матч серии пройдет в Волгограде 25 апреля, а ответный поединок в столице 30 апреля. Таким образом, «Динамо-Синара» завершило предварительную часть женской Суперлиги на седьмом месте с 29 очками. Теперь бело-голубые получат достаточно времени для отдыха и полноценной подготовки к старту в плей-офф чемпионата. В четвертьфинале турнира волгоградские гандболистки встретятся с московским ЦСКА. Первый матч серии пройдет в Волгограде 25 апреля, а ответный поединок в столице 30 апреля.





Напомним, перерыв в Суперлиге будет заполнен международным турниром на волгоградской «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля с участием женских сборных России, Беларуси и молодежной сборной России. Под знамена нашей главной национальной команды Напомним, перерыв в Суперлиге будет заполнен международным турниром на волгоградской «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля с участием женских сборных России, Беларуси и молодежной сборной России. Под знамена нашей главной национальной команды вызваны три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. При этом все сборницы и важные исполнительницы бело-голубых после «Кубка Победы», конечно же, успеют вернуться в клуб и вместе с напарницами по команде продолжат готовиться к плей-офф, где начнется уже самая настоящая борьба за медали российского чемпионата.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com