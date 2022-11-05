"Протаранил троллейбус на полной скорости": момент ужасного ДТП с двумя погибшими в Волгограде попал на видео



















Стали известны подробности жуткого ДТП на площади Возрождения в Волгограде, где погибли двое молодых людей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в шестом часу утра сегодня, 5 ноября. «Лада Приора», за рулем которого находился 20-летний парень, двигалась по проспекту Ленина на высокой скорости.















В районе остановки «Возрождение» на проспекте Ленина легковушка неожиданно вылетела на встречную полосу и врезалась в начавший движение троллейбус. Водитель и находившаяся в машине 20-летняя девушка скончались до приезда скорой помощи.









В администрации Волгограда пояснили, что водитель троллейбуса от удара получил легкую травму ноги. К счастью, в салоне не было пассажиров.