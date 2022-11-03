Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцев









Волгоградский областной суд признал законным приговор Роману Романову, который являлся учредителем и фактическим руководителем кредитного потребительского кооператива «Депозит».

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговором суда первой инстанции Романов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Вину в содеянном Романов не признал. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный оспорил его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор, - рассказала Черединина.

Волгоградский областной суд оставил его без изменения, посчитав приговор законным и справедливым. Он вступил в законную силу.

В суде установлено, что Романов обманул 34 жителя Волгограда, причинив им материальный ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Являясь учредителем и фактическим руководителем кредитного потребительского кооператива «Депозит», с мая 2013 года по сентябрь 2016 года он с целью привлечение денежных средств граждан сообщал им ложные сведения о намерении выплачивать от 20 до 30 % годовых по внесенным вкладам, а также о возможности возврата вкладов по первому требованию.

После поступления от пайщиков первоначального взноса им выдавался членский билет, после чего заключались договоры о передаче личных сбережений, как правило, сроком на один год. В действительности выплаты обещанного процентного вознаграждения осуществлялись исключительно за счет денежных средств вновь привлеченных пайщиков. При этом у кооператива изначально отсутствовала реальная возможность исполнять обязательства с учетом обещанных процентов.











