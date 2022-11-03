Расследования

Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцев

Расследования 03.11.2022 13:18
0
03.11.2022 13:18



Волгоградский областной суд признал законным приговор Роману Романову, который являлся учредителем и фактическим руководителем кредитного потребительского кооператива «Депозит».
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговором суда первой инстанции Романов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
- Вину в содеянном Романов не признал. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный оспорил его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор, - рассказала Черединина. 
Волгоградский областной суд оставил его без изменения, посчитав приговор законным и справедливым. Он вступил в законную силу.
В суде установлено, что Романов обманул 34 жителя Волгограда, причинив им материальный ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Являясь учредителем и фактическим руководителем кредитного потребительского кооператива «Депозит», с мая 2013 года по сентябрь 2016 года он с целью привлечение денежных средств граждан сообщал им ложные сведения о намерении выплачивать от 20 до 30 % годовых по внесенным вкладам, а также о возможности возврата вкладов по первому требованию. 
После поступления от пайщиков первоначального взноса им выдавался членский билет, после чего заключались договоры о передаче личных сбережений, как правило, сроком на один год. В действительности выплаты обещанного процентного вознаграждения осуществлялись исключительно за счет денежных средств вновь привлеченных пайщиков. При этом у кооператива изначально отсутствовала реальная возможность исполнять обязательства с учетом обещанных процентов.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.11.2022 09:47
Расследования 03.11.2022 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2022 14:03
Расследования 02.11.2022 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 17:31
Расследования 01.11.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 10:31
Расследования 01.11.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 09:59
Расследования 01.11.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2022 09:33
Расследования 01.11.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 17:19
Расследования 31.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 14:44
Расследования 31.10.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 14:28
Расследования 31.10.2022 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 12:10
Расследования 31.10.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 11:20
Расследования 31.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2022 10:37
Расследования 31.10.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2022 19:37
Расследования 30.10.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2022 18:08
Расследования 28.10.2022 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2022 13:01
Расследования 28.10.2022 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:19
Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаковСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра ЗабалуеваСмотреть фотографии
13:18
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПСмотреть фотографии
12:36
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршрутуСмотреть фотографии
11:58
Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиромСмотреть фотографии
11:56
«Представлен к ордену Мужества»: на Украине погиб 23-летний волгоградский десантник Станислав РоспономаревСмотреть фотографии
11:53
Губернатор Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
11:06
Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Стихийную свалку под Волгоградом убрали после иска прокуратурыСмотреть фотографии
10:45
Рисунок школьницы из Волгограда выставлен в Третьяковской галерееСмотреть фотографии
10:41
Губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ущерб природе от старого асфальта с проспекта Жукова оценили в 29 млн рублейСмотреть фотографии
10:22
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 млрд рублейСмотреть фотографии
10:11
«Машина заглохла — он въехал»: в Волгограде на оживленном перекрестке ДТП перекрыло полосуСмотреть фотографии
09:47
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчинаСмотреть фотографии
09:40
Военная полиция усиливает патрулирование Волгограда на праздникиСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде простились с 30-летним мобилизованным Алексеем КопаневымСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде на месте аварии смонтировали резервную нитку коллектораСмотреть фотографии
09:02
ВТЗ поддержал грантовый проект по социальной адаптации молодежи с ментальными нарушениямиСмотреть фотографии
21:13
На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр ТевяновСмотреть фотографии
20:40
Волгоградская делегация во главе с Бочаровым направилась в КузбассСмотреть фотографии
19:58
Урожай лимонов собирают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
РПН запретил волгоградцам пить воду после аварии на коллектореСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде похоронили мобилизованного ефрейтора Геннадия ТарбушинаСмотреть фотографии
17:35
Передышка до весны: половину моста на Третьей продольной в Волгограде открыли после ремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
«Сделал сумасшедший кульбит»: в Волгограде пенсионер сбил 13-летнего школьника на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Авторы Telegram-каналов распространяют фейки о новом отключении воды из-за коллектораСмотреть фотографии
15:04
Чиновников в Котово заставили выделить землю 33 многодетным семьямСмотреть фотографии
14:35
Легендарный волгоградский футболист вернулся в "Ротор"Смотреть фотографии
 