Экономика 31.10.2022 15:45
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31.10.2022 15:45
Специалисты «Россети Юг» провели ремонт оборудования на 16 подстанциях 35-110 кВ в Урюпинском районе Волгоградской области. Кроме того, энергетики отремонтировали 30 трансформаторных подстанций и 29 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. Реализованные мероприятия позволят улучшить качество энергоснабжения 26 тыс. жителей района.
На подстанциях района специалисты компании выполнили текущий ремонт 22 силовых трансформаторов 35-110кВ, капитальный ремонт выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Эти питающие центры помимо бытовых потребителей снабжают электроэнергией социально значимые объекты района, среди которых 18 школ, 9 детских садов, 7 больниц и амбулаторий, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Надежное энергоснабжение получили такие крупные предприятия агропромышленного комплекса региона, как артель «Хоперский Пионер», птицефабрика «Урюпинская», ООО «Бородинское», ООО «Агрокомпания Паритет», ООО «Паритет-Агро», ООО «Булочно-кондитерский комбинат «Урюпинский».
Также энергетики отремонтировали более 9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. В ходе подготовки оборудования энергетики заменили 40 опор, более 330 изоляторов, свыше 2 км провода, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 33 га трасс воздушных линий.
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