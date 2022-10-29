В Волгограде открыли горячие линии для оставшихся без воды жителей

Общество 29.10.2022 08:51
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29.10.2022 08:51
Администрация Волгограда приняла решение организовать работу горячих линий для жителей двух районов, которые остались без воды из-за аварии на канализационном коллекторе.
- Восстановительные мероприятия осложняются большой глубиной залегания магистрали, работы на насыпном грунте требуют особой осторожности,- пояснили сегодня, 29 октября, в городской администрации. - В связи с тем, что сроки ликвидации продлеваются, оперативным штабом принято решение организовать работу «горячей линии», с помощью которой жители могут уточнить информацию о ходе работ и информацию о подвозе воды.
Единый телефон «горячей линии»: 39-70-03.
Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района: 97-60-00.
Телефон «горячей линии» для жителей Советского района: 41-69-51, 41-49-22.
В мэрии заявляют, что со вчерашнего дня в эти районы организован подвоз воды.
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