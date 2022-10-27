Второй подозреваемый в убийстве 23-летнего волгоградца арестован до 3 декабря

Ворошиловский районный суд Волгограда решил судьбу 18-летнего Захара Кауркина на ближайшие два месяца, поместив его в СИЗО до 3 декабря. Житель Волгограда подозревается в убийстве 23-летнего IT-специалиста, а также в хранении оружия.

– Постановлением райсуда Захару Кауркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря. В силу оно пока не вступило и может быть обжаловано, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда.



Ворошиловский райсуд немногим ранее уже отправил в СИЗО давнего знакомого Кауркина – Дмитрия Крючкова. Оба молодых человека, по версии следствия, в компании с приятелем ночь с 30 сентября на 1 октября провели в одной из квартир дома №2 по улице Чигиринской, где избивали ее хозяина. На утро, завладев банковскими картами и телефоном 23-летнего мужчины, злоумышленники выстрелили ему в голову. Травма оказалась смертельной.