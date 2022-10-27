Расследования

Второй подозреваемый в убийстве 23-летнего волгоградца арестован до 3 декабря

Расследования 27.10.2022 16:33
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27.10.2022 16:33



Ворошиловский районный суд Волгограда решил судьбу 18-летнего Захара Кауркина на ближайшие два месяца, поместив его в СИЗО до 3 декабря. Житель Волгограда подозревается в убийстве 23-летнего IT-специалиста, а также в хранении оружия. 

Постановлением  райсуда Захару Кауркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря. В силу оно пока не вступило и может быть обжаловано, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. 

Ворошиловский райсуд немногим ранее уже отправил в СИЗО давнего знакомого Кауркина – Дмитрия Крючкова. Оба  молодых человека, по версии следствия, в компании с приятелем ночь с 30 сентября на 1 октября провели в одной из квартир дома №2 по улице Чигиринской, где избивали ее хозяина. На утро, завладев банковскими картами и телефоном 23-летнего мужчины, злоумышленники выстрелили ему в голову. Травма оказалась смертельной. 

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