В Кумылженском районе Волгоградской области найдены останки, предположительно принадлежащие пропавшему четыре года назад 73-летнему жителю Михайловки Александру Вербенко. Как стало известно ИА «Высота 102», обнаружены они на правом берегу реки Хопер.

— 20 октября в 2,5 километрах северо-восточнее станицы Букановской на правом берегу реки Хопер найдены человеческие останки, предположительно, по предметам одежды, принадлежащие без вести пропавшему 14 октября 2018 года Александру Вербенко, который уехал на рыбалку и не вернулся, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах.

Как ранее поясняли информагентству в пресс-службе СУ СКР по региону, четыре года назад Александр Вербенко вместе с зятем поехал ловить рыбу на берег реки Хопер недалеко от хутора Остроухов в Кумылженском районе. Вечером 13 октября 2018 года родственник на тот момент 70-летнего мужчины уснул в автомобиле, а Вербенко продолжил рыбачить.

Проснувшийся утром зять, не обнаружил своего родственника. В день исчезновения Вербенко был одет в утепленную куртку с рисунком под камуфляж коричневого цвета, сапоги с прорезиненной подошвой до колена, брюки серого цвета, а также куртку зеленого цвета и спортивные штаны темно-синего цвета.

Из особых примет у пропавшего был послеоперационный шрам на животе вертикальный формы длиной около 20 сантиметров, еще один послеоперационный шрам на правом боку длиной 5 сантиметров, а также на левом плече имелась татуировка с изображением женщины.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Читайте также:

«В лесу стоял автомобиль»: под Волгоградом нашли тело пропавшего 2 октября мужчины