Происшествия

«В лесу стоял автомобиль»: под Волгоградом нашли тело пропавшего 2 октября мужчины

Происшествия 12.10.2022 16:59
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12.10.2022 16:59


В Камышинском районе Волгоградской области нашли тело пропавшего 39-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», житель Камышина перестал выходить на связь 2 октября после разговора с женой. 

— 2 октября примерно в 15.00 камышанин сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2110 и поехал в направлении села Нижняя Добринка, — сообщил информагентству собственный источник в следственных органах. — В пути мужчина набрал свою жену и высказал ей намерение уйти из жизни. Ориентировочно в 16.00 он перестал выходить на связь. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что после поступления сообщения о пропаже 39-летнего камышанина проводилось обследование местности.

— Был обнаружен открытый автомобиль, на котором уехал мужчина, с ключами от замка зажигания и телефоном внутри, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Самого мужчину обнаружить в тот день не удалось. 

В полицейском ведомстве уточнили, что 12 октября в заливе водохранилища было найдено тело без вести пропавшего. Следователи и эксперты устанавливают причины смерти.

По словам источника информагентства в следственных органах, ВАЗ-2110 пропавшего жителя Камышина нашли в 1,5 километрах западнее села Нижняя Добринка в лесу. Труп мужчины обнаружили в водохранилище в 400 метрах севернее села. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти. 

— Сегодня на береговой линии реки Волга обнаружен труп мужчины. Предположительно, погибший является пропавшим без вести в начале октября местным жителем, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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