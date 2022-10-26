«Открытие Инвестиции» завершили формирование рабочей группы Клуба защиты инвесторов для разблокировки иностранных активов





«Открытие Инвестиции» (входит в группу банка «Открытие») объявили о завершении формирования рабочей группы Клуба защиты инвесторов — проекта, в котором клиенты-владельцы иностранных ценных бумаг вместе с экспертами и юристами брокера примут непосредственное участие в процессе, направленном на разморозку активов. В рабочую группу Клуба защиты инвесторов, помимо сотрудников компании, вошли 10 клиентов брокера. Задачей рабочей группы станет совместная проработка различных вариантов разблокировки активов.

Клуб защиты инвесторов создан по инициативе «Открытие Брокер» по итогам нескольких очных встреч с клиентами, интересы которых затронула заморозка иностранных активов. Основная цель Клуба — выработка и реализация конкретных мер, направленных на разблокировку активов, в том числе посредством взаимодействия с российскими и иностранными регуляторами, иностранной инфраструктурой финансового рынка.

Ранее в рамках подготовки деятельности Клуба брокер открыл на своем сайте специальный раздел, в котором оперативно информирует клиентов о шагах, предпринимаемых компанией для разблокировки активов.

Брокер неоднократно обращался в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (U.S Treasury Office of Foreign Assets Control, далее — OFAC) и SECO (Государственный Секретариат Швейцарии по экономике) с целью запуска процесса разблокировки активов лиц, в отношении которых не применялись какие-либо санкции, но чьи интересы пострадали после введения ограничительных мер.

К старту деятельности Клуба защиты инвесторов в октябре 2022 года сформирована рабочая группа из клиентов брокера в количестве 10 человек, которые будут представлять интересы сообщества заинтересованных инвесторов-клиентов «Открытие Инвестиции».

Заявки на участие в рабочей группе Клуба прислали 297 человек, многие из них включили собственные предложения по решению проблемы разблокировки иностранных активов.

Наиболее популярными предложениями стали обмен замороженными активами между российскими и иностранными контрагентами, который был в том или ином виде указан более чем в трети предложений, а также обращение к иностранным регуляторам, в том числе для получения индивидуальных лицензий для клиентов брокеров.

На основе анализа заявок в группу приглашены пять клиентов — решающими критериями отбора стали опыт, компетенции и активность кандидатов.

Еще 19 человек, предложивших собственные идеи решения проблемы разблокировки активов, были включены в список для голосования среди клиентов компании.

В окончательный состав рабочей группы из списка голосования вошли еще пять человек, набравших наибольшее количество голосов.

По результатам голосования (на основании 519 голосов) членами рабочей группы стали авторы следующих предложений:

1.14,64% голосов – предложение о создании прецедента для одного инвестора и использования этого прецедента для решения проблемы остальных инвесторов.

2.14,26% голосов – предложение о комбинировании внесудебных и судебных решений, в том числе создание неподсанкционных фондов, аккумулирующих иностранные бумаги, исков о признании незаконным решения ЕС, и других действий.

3.9,83% голосов – предложение найти выход на иностранных контрагентов, которые готовы обменять бумаги, заблокированные в России, на бумаги, заблокированные в Euroclear.

4.9,06% голосов – предложение об организации брокерами потока индивидуальных обращений инвесторам к регуляторам и депозитариям.

5.6,94% голосов – предложение о подаче иска о признании блокировок незаконными как в зарубежные, так и в российские правоохранительные органы и суды, с последующей возможностью инициировать исполнительное производство в отношении активов недружественных компаний и стран.

— Надеемся, что начало функционирования рабочей группы Клуба станет важным этапом в обеспечении разблокировки активов клиентов «Открытие Инвестиции». Итоги встреч рабочей группы, информация о принятых предложениях и плане ближайших действий, типовые документы, выработанные рабочей группой, будут доступны каждому клиенту «Открытие Инвестиции». Нам предстоит сложная работа, о ходе которой мы будем регулярно отчитываться, и уверен, что тесное сотрудничество брокера с клиентами принесет положительный результат, — подчеркнул генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.



