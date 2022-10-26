ВТЗ принял участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В них приняли участие более 230 человек.

На ВТЗ состоялись встречи для 130 работников предприятия, чьи дети в ближайшем будущем должны определиться с выбором профессии. Специалисты управления развития и привлечения персонала ВТЗ и директор Волжского политехнического техникума (ВПТ) Сергей Саяпин рассказали родителям-трубникам о проекте «Профессионалитет», партнером которого в этом году стал ВТЗ. Родители получили подробные ответы на все вопросы о проекте, основное преимущество которого — ориентированное на практику обучение по сокращенной программе с непосредственным участием работодателя.

Также в ходе Единого дня открытых дверей на экскурсиях на ВТЗ побывали более 100 учеников девятых классов, директора школ города Волжский, учащиеся первого курса и педагогический коллектив ВПТ. В мероприятиях приняли активное участие амбассадоры проекта «Профессионалитет» – студенты ВПТ, которые на наглядных примерах в доступной форме рассказали школьникам о преимуществах новых образовательных программ. Профориентационные мероприятия ВТЗ продолжатся в течение ближайших дней циклом специальных уроков для старшеклассников, которые расскажут о востребованных на ВТЗ профессиях, в том числе изучаемых в рамках программы «Профессионалитет».

— ВТЗ второй год подряд проводит встречи с заводчанами, детям которых предстоит определиться с выбором профессии. Эта практика позволяет детям и родителям получить информацию о направлениях подготовки, условиях обучения и дальнейшего трудоустройства непосредственно от участников процесса. Это помогает предприятию в перспективе получить профессионально ориентированные кадры для работы на современном трубном производстве. Мы продолжим проводить такие встречи на регулярной основе, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ранее в течение второго полугодия 2022 года на ВТЗ организовали одиннадцать экскурсий в рамках программы «Профессионалитет», которыми было охвачено 245 учащихся, и одиннадцать экскурсий для детей сотрудников ВТЗ, на которых побывали более 350 человек.

В проекте «Профессионалитет» также принимают участие входящие в ТМК Орский машиностроительный завод (ОМЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Эту работу координирует Корпоративный университет ТМК2U.