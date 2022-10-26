ВТЗ принял участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Актуально 26.10.2022 10:23
0
26.10.2022 10:23
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В них приняли участие более 230 человек.
На ВТЗ состоялись встречи для 130 работников предприятия, чьи дети в ближайшем будущем должны определиться с выбором профессии. Специалисты управления развития и привлечения персонала ВТЗ и директор Волжского политехнического техникума (ВПТ) Сергей Саяпин рассказали родителям-трубникам о проекте «Профессионалитет», партнером которого в этом году стал ВТЗ. Родители получили подробные ответы на все вопросы о проекте, основное преимущество которого — ориентированное на практику обучение по сокращенной программе с непосредственным участием работодателя.
Также в ходе Единого дня открытых дверей на экскурсиях на ВТЗ побывали более 100 учеников девятых классов, директора школ города Волжский, учащиеся первого курса и педагогический коллектив ВПТ. В мероприятиях приняли активное участие амбассадоры проекта «Профессионалитет» – студенты ВПТ, которые на наглядных примерах в доступной форме рассказали школьникам о преимуществах новых образовательных программ. Профориентационные мероприятия ВТЗ продолжатся в течение ближайших дней циклом специальных уроков для старшеклассников, которые расскажут о востребованных на ВТЗ профессиях, в том числе изучаемых в рамках программы «Профессионалитет».
— ВТЗ второй год подряд проводит встречи с заводчанами, детям которых предстоит определиться с выбором профессии. Эта практика позволяет детям и родителям получить информацию о направлениях подготовки, условиях обучения и дальнейшего трудоустройства непосредственно от участников процесса. Это помогает предприятию в перспективе получить профессионально ориентированные кадры для работы на современном трубном производстве. Мы продолжим проводить такие встречи на регулярной основе, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ранее в течение второго полугодия 2022 года на ВТЗ организовали одиннадцать экскурсий в рамках программы «Профессионалитет», которыми было охвачено 245 учащихся, и одиннадцать экскурсий для детей сотрудников ВТЗ, на которых побывали более 350 человек.
В проекте «Профессионалитет» также принимают участие входящие в ТМК Орский машиностроительный завод (ОМЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Эту работу координирует Корпоративный университет ТМК2U.
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге Волгограда25.10.2022 16:54
Актуально 25.10.2022 16:54
«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживание24.10.2022 18:05
Актуально 24.10.2022 18:05
Путин вводит уровень повышенной готовности в Волгоградской области: что это значит?19.10.2022 15:55
Актуально 19.10.2022 15:55
Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высоты18.10.2022 18:00
Актуально 18.10.2022 18:00
«Раздирает глаза и разъедает легкие»: в поселке под Волгоградом назревает бунт из-за угольного производства18.10.2022 09:06
Актуально 18.10.2022 09:06
В Волжском второй раз судят бывшего чиновника. И тоже за детский сад06.10.2022 20:09
Актуально 06.10.2022 20:09
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорий30.09.2022 20:02
Актуально 30.09.2022 20:02
«Даст Бог – скоро увидимся»: из Волгоградской области на полигоны ЮВО отправили первый эшелон с мобилизованными29.09.2022 20:36
Актуально 29.09.2022 20:36
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в части28.09.2022 19:04
Актуально 28.09.2022 19:04
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за Россию27.09.2022 19:34
Актуально 27.09.2022 19:34
«Он уже в лазарете»: в Волгоградской области мобилизовали ни дня не служившего 59-летнего директора фермерского хозяйства27.09.2022 12:06
Актуально 27.09.2022 12:06
«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматам23.09.2022 12:31
Актуально 23.09.2022 12:31
Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белок22.09.2022 08:43
Актуально 22.09.2022 08:43
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВО21.09.2022 14:09
Актуально 21.09.2022 14:09
«Мой сын не Дон Корлеоне»: под Волгоградом от общественности и СМИ скрыли процесс по обвинению врача в смерти ковид-пациентки13.09.2022 16:43
Актуально 13.09.2022 16:43