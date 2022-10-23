Происшествия

На «Современнике» в Волгограде водитель легковушки разбил две машины

Происшествия 23.10.2022 17:26
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23.10.2022 17:26



Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на оживленном перекрестке в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла днем в районе остановки «Современник».



По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который двигался по улице Краснознаменская, на пересечении с проспектом Ленина при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Kia Optima». Иномарка под управлением 31-летнего водителя следовала во встречном направлении. 



В результате ДТП пострадал виновник аварии. С травмой головы его увезли в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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