На «Современнике» в Волгограде водитель легковушки разбил две машины









Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на оживленном перекрестке в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла днем в районе остановки «Современник».













По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который двигался по улице Краснознаменская, на пересечении с проспектом Ленина при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Kia Optima». Иномарка под управлением 31-летнего водителя следовала во встречном направлении.













В результате ДТП пострадал виновник аварии. С травмой головы его увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



